Upis dece u pripremni predškolski program za radnu 2020/2021. godinu počinje 20. maja i trajaće do 30. juna ove godine. Pravo upisa imaju deca rođena u periodu od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine. U skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid19, upis će se vršiti elektronskim putem, preko portala e-uprava i usluge e-vrtić.

