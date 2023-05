UPIS DECE U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM POČEO JE U PONEDELJAK I TRAJAĆE DO 20. JUNA

Pravo upisa imaju deca rođena u periodu od 1. marta 2017. do 1. marta 2018. godine. Decu, koja su ranije već upisana u neku od grupa, i decu koja trenutno pohađaju vrtić, nije potrebno upisivati u pripremni predškolski program, već će ona biti automatski raspoređena u grupe. Upis je po novom Pravilniku obavezan za decu koja do sada nisu upisivana u predškolsku ustanovu. Preporuka je da se upis obavi elektronskim putem, preko portala e-uprava i usluge e-vrtić. Ukoliko to nisu u mogućnosti da učine, roditelji zahtev mogu preuzeti u upravi ustanove radnim danima u vremenu od 7 do 13 časova ili sa sajtu predškolske ustanove. Ostalu dokumentaciju, potrebnu za upis, ustanova će obezbediti službenim putem.