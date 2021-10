U Srbiji u petak umereno do pretežno oblačno. Ujutro se na jugu i jugoistoku Srbije očekuje maglovito i hladno, dok se u severozapadnim predelima Srbije očekuje jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima , a do večeri proširiće se i na centralne predele. Vetar slab do umeren, u južnoj polovini Srbije južnih pravaca, a u severnoj polovini Srbije vetar će biti severni i severoistočni. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 12, maksimalna dnevna od 14 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu u petak umereno oblačno. Duvaće umeren do slab zapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna 19 stepeni.

U Srbiji u subotu oblačno i osetno hladnije sa kišom. Na severu se očekuje suvo, a prestanak padavina do kraja dana i večeri i u većini ostalih predela Srbije. U nedelju sunčano, samo se u toku jutra u južnim i centralnim predelima Srbije očekuje oblačnost. Maksimalne temperature kretaće se od 11 do 15 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod