Nakon vedrog i hladnog jutra, ponegde sa maglom, sutra tokom dana umereno oblačno i toplije, sa sunčanim intervalima. Krajem dana u svim predelima se očekuje jače naoblačenje, a u toku noći na severu, zapadu i jugozapadu kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 2 do 8, maksimalna dnevna od 17 do 21 stepen.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano. Duvaće slab jugoistočni vetar, posle podne u skretanju na severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna 18 stepeni.

U petak u većem delu zemlje oblačno sa kišom i pljuskovima, uz razvedravanje do kraja dana, osim na jugu. Maksimalna temperatura od 15 do 19 stepeni. U subotu sunčano, samo na jugu oblačno i svežije, ponegde sa kišom. U nedelju i početkom sledeće sedmice sunčano ili umereno oblačno, sa temperaturom do 20 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC