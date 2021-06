Sutra na severu zemlje umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito u južnim i centralnim predelima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 13, maksimalna 23 stepena.

U nedelju ujutro u severnim, a do sredine dana i u ostalim predelima očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom i jakim severozapadnim vetrom. Posle podne sa severa razvedravanje. Maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni. U ponedeljak nakon vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno, uz umeren do jak severozapadni vetar. Biće relativno sveže za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 18 na jugu do 24 stepena na istoku zemlje. Od utorka sunčano i toplo.

N.S.

foto: arhiva RTC