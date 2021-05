Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, u većini predela i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom sredinom dana, posle podne i uveče. Ponegde se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. U toku večeri razvedravanje. Na jugu zemlje će tokom celog dana biti uglavnom sunčano. Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 14, maksimalna dnevna od 19 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 6, maksimalna 20 stepeni.

U subotu pre podne u većini predela suvo. Tokom prepodneva na jugozapadu, a posle podne i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 17 do 23 stepena, koliko se očekuje na istoku zemlje. U nedelju promenljivo oblačno, posle podne ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 20 do 24 stepena.

foto: arhiva RTC