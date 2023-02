Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno i toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -2 do 8, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra ujutru promenljivo oblačno, tokom dana se očekuje povećanje oblačnosti, a tokom noći će biti uslova i za kišu. Vetar slab do umeren, istočnih pravaca. Minimalna temperatura 3, maksimalna 16 stepeni.

U petak promenljivo oblačno i dalje toplo, ujutro ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 14 do 18 stepeni. U subotu se očekuje jače naoblačenje sa kišom, a južni vetar biće u skretanju na jak severozapadni. Na severu se očekuje pad temperature, pa će se maksimalna tokom dana kretati od 8 na severu do 16 stepeni na jugu zemlje.

N.S.