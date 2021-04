Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno i malo toplije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Na višim planinama očekuju se susnežica i sneg. Vetar slab do umeren, zapadnih pravaca. Minimalna temperatura od 3 do 7, maksimalna dnevna od 11 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa pljuskovima. Vetar slab do umeren, severozapadni i zapadni. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna tokom dana 13 stepeni.

U sredu toplije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i retku pojavu kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura od 15 do 19 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano, sa temperaturom od 16 do 20 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

N.S.

foto: arhiva RTC