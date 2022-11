UMERENO DO POTPUNO OBLAČNO I UMERENO TOPLO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do potpuno oblačno, uz slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, Minimalna očekivana temperatura 5, maksimalna 14 stepeni.

U četvrtak umereno do potpuno oblačno, svežije, mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Maksimalna temperatura od 9 do 14 stepeni.