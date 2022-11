ULICA BALKANSKA ZATVORENA ZA SAOBRAĆAJ TOKOM „DANA CARIBRODSKE ŠUŠENICE“

Iz Turističke organizacije Caribrod obaveštavaju građane Dimitrovgrada da će zbog održavanja tradicionalne manifestacije „Dani caribrodske šušenice, ulica Balkanska biti zatvorena za saobraćaj od ulice Hristo Smirnenski do ulice Hristo Botev, na isti način kao u letnjim mesecima kada je tu pešačka zona, u periodu od 18. novembra od 23,00 časa do 20. novembra do 20,00 časova, zbog pripreme same manifestacije i postavljanja i demontaže štandova. Zbog toga iz Turističke organizacije Caribrod pozivaju građane, vlasnike vozila da blagovremeno uklone svoja vozila sa glavne ulice i u tom periodu pronađu alternativna parking mesta.

foto: arhiva RTC