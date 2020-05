Ukidanje vanrednog stanja na dnevnom redu Skupštine, proslava Đurđevdana u krugu porodice

Zamenica direktora Instituta „Batut“ Darija Kisić Tepavčević izjavila je da, iako prestaje vanredno stanje i život počinje da se vraća u normalne tokove, Krizni štab je dao preporuke Vladi Srbije da pojedine zabrane ostanu na snazi. Među njima su da bioskopi i pozorišta ostanu zatvorena do 31. maja i da se sportski događaji sa publikom do tada ne održavaju.

