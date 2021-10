UJUTRU VEDRO I HLADNO. TOKOM DANA SUNČANO I TOPLO

U Srbiji u sredu jutro vedro i hladno, ponegde i sa maglom, naročito u nizijama, dolinama i kotlinama, dok se ponegde očekuje i slab mraz. Tokom dana u svim predelima biće sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 8, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu u sredu jutro vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren istočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 20 stepeni.

U Srbiji u četvrtak sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura od 18 do 24stepena. Toplo i u petak, ali uz naoblačenje. Maksimalna tempertaura od 17 do 23stepena. Ujutro i pre podne u severnim, a posle podne i uveče očekuje se kiša i zahlađenje, a vetar južnih pravaca biće u skretanju na severozapadni. Za vikend osetno hladnije. U subotu oblačno sa kišom, na višim planinama sa snegom, dok se na severu očekuje suvo, uz smanjenje oblačnosti do kraja dana. U nedelju sunčano. Maksimalna temperatura u subotu i nedelju do 14 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod