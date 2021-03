UGLAVNOM SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima, dok se na jugu i jugozapadu očekuje slaba kiša. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 0 na jugoistoku do 8 stepeni na severu i zapadu zemlje, maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 0, maksimalna 16 stepeni.

U četvrtak pretežno sunčano ili umereno oblačno, ali relativno toplo. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. U petak veoma toplo. Pre podne će biti suvo, dok se posle podne i uveče očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC