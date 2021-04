UGLAVNOM SUNČANO I MALO TOPLIJE

Sutra ujutru vedro i veoma hladno, uz slab do umeren mraz, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana biće sunčano i toplije, sredinom dana i posle podne uz umereni razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, uglavnom jugoistočni. Minimalna temperatura od -5 do 0, maksimalna dnevna od 10 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren, severozapadni vetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna 10 stepeni.

U subotu nakon vedrog i hladnog jutra, ponegde uz slab mraz, tokom dana sunčano i toplo, sa temperaturom od 16 do 20 stepeni. U nedelju se očekuje prolazno povećanje oblačnosti, posle podne ponegde slaba kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena.

foto: arhiva RTC