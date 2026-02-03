UČENICI OŠ „HRISTO BOTEV“ UČESTVUJU NA TAKMIČENJIMA IZ RAZLIČITIH PREDMETA

Treća je nedelja, kako su se učenici u Srbiji vratili u školske klupe posle zimskog raspusta. O trenutnoj situaciji i aktuelnostima u dimitrovgradskoj osnovnoj školi, razgovarali smo u radio-emisiji od pola 10, sa direktorom ove obrazovne ustanove, Milenom Stavrov.

„Februar mesec je uglavnom u znaku takmičenja. Prošlog vikenda održana su dva takmičenja, i to školsko takmičenje iz matematike i opštinsko iz informatike, a za vikend koji je pred nama osnovce očekuje još dosta nadmetanja iz različitih predmeta, ističe Stavrova.

Iako je drugo polugodište tek počelo, po kalendaru Ministarstva prosvete, pred đacima u Srbiji je sretenjski raspust povodom Dana državnosti Srbije sa predahom od čak devet dana sa vikendima.

Izostajanje učenika u ovom periodu godine je uobičajeno i normalno, ali u dimitrovgradskoj osnovnoj školi, trenutno nema značajnijeg odsustvovanja.

„Probni završni ispit za osmake, ove godine je planiran za 27. i 28. mart, a pripreme za ispit za osmake u našoj školi počele su još u prvom polugodištu,” rekla je Stavrova.

Ekskurzije su još jedna tema koja je aktuelna početkom drugog polugodišta u svakoj školi.

Stavrova je na kraju poželela puno uspeha učenicima koji će idućeg vikenda učestvovati na takmičenjima.

D.V.

foto i video: RTC