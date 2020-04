Ublažavaju se mere

Što se tiče mera za prvomajske praznike mi smo rigidni, jednoglasni i preporuka je da se apsolutno strpimo još malo, jer se vidi kraj izlaska iz ove epidemije, poručila je Kisić Tepavčevićeva. „Ne treba sada da zbog gubitka strpljenja, zbog želje da provodimo vreme napolju, da pokvarimo ono što smo do sada uradili. To je naša preporuka, kakva će odluka da bude državnog vrha mi to ne znamo u ovom momentu“, rekla je Kisić Tepavčevićeva. „Apelujem na sve vas da se ponašete odgovorno prema sebi i svojoj porodici, da se trudimo da strpimo još malo i da ispratimo ovaj virus iz naše populacije što je pre moguće“, naglasila je doktorka.

