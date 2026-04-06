UBEDLjIVA POBEDA „BALKANSKOG“ U MAJDANPEKU

U utakmici 18. kola prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” su juče, u Majdanpeku, savladali domaću ekipu „Rudara 1934” rezultatom 4:0. Po jedan pogodak za dimitrovgradsku ekipu postigli su Nikola Krumov i Davor Petrov, a dva puta je precizan bio Miladin Okičić. Posle ovog kola „Balkanski” je i dalje drugi na tabeli sa 45 osvojenih bodova, četiri boda manje od prvoplasiranog „Timočanina“. U 19. kolu „Balkanski“ dočekuje ekipu „Tanaska Rajića“ iz Pirota, koja je trenutno na 4. poziciji sa 39 osvojenih bodova.

