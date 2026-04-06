UBEDLjIVA POBEDA „BALKANSKOG“ U MAJDANPEKU

U utakmici 18. kola prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” su juče, u Majdanpeku, savladali domaću ekipu „Rudara 1934” rezultatom 4:0. Po jedan pogodak za dimitrovgradsku ekipu postigli su Nikola Krumov i Davor Petrov, a dva puta je precizan bio Miladin Okičić. Posle ovog kola „Balkanski” je i dalje drugi na tabeli sa 45 osvojenih bodova, četiri boda manje od prvoplasiranog „Timočanina“. U 19. kolu „Balkanski“ dočekuje ekipu „Tanaska Rajića“ iz Pirota, koja je trenutno na 4. poziciji sa 39 osvojenih bodova.

You May Also Like

DIMITROVGRAD BIO DOMAĆIN KONFERENCIJE KLUBOVA ZONE ISTOK

RT Caribrod

SUTRA OBELEŽAVANjE 153. GODIŠNjICE OD SMRTI VASILA LEVSKOG

RT Caribrod

SUTRA RADOVI NA DELU ELEKTROMREŽI

RT Caribrod

