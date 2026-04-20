UBEDLJIVA POBEDA „BALKANSKOG“ U BELOJ PALANCI

U utakmici 20. kola prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” su juče, u Beloj Palanci, savladali domaću ekipu „Rajka Mitića” rezultatom 4:1. Pogotke za dimitrovgradsku ekipu postigli su Stefan Kirkov, Davor Petrov, Miloš Milanov i Nikola Ćirić. Posle ovog kola „Balkanski” je i dalje drugi na tabeli sa 51 osvojenim bodom, dva boda manje od prvoplasiranog „Timočanina“. U 21. kolu „Balkanski“ gostuje ekipi „Hajduk Veljka“ u Negotinu, koja je trenutno na 3. mestu sa 43 osvojena boda.