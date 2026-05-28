U ZNAK ZAHVALNOSTI, KK “DIMITROVGRAD” PRIREDIO OPROŠTAJNI MEČ SVOM DUGOGODIŠNJEM IGRAČU DRAGUTINOVIĆU

Pre otprilike mesec dana završena je sezona u prvoj muškoj regionalnoj ligi istok. U pretposlednjem kolu na domaćem terenu u uzbudljivom meču, dimitrovgradski košarkaši savladali su ekipu “Radnika” iz Surdulice, a to je bio i oproštajni meč dugogodišnjeg košarkaša KK Dimitrovgrad Vladana Dragutinovića. Posle godina provedenih na parketu, brojnih utakmica i uspeha u dresu kluba, Dragutinović se oprostio od aktivnog igranja pred publikom, saigračima i prijateljima sporta.

Emotivno veče okupilo je bivše i sadašnje igrače, sportske radnike i navijače koji su aplauzima pozdravili čoveka koji je ostavio dubok trag u dimitrovgradskoj košarci.

U upravi kluba ističu da Vladan Dragutinović nije bio samo važan igrač na terenu, već i primer mlađim generacijama sportista.

Oproštajna utakmica protekla je u prijateljskoj atmosferi, uz podsećanje na najlepše trenutke iz bogate sportske karijere Vladana Dragutinovića, koji će, kako kažu u klubu, zauvek ostati deo porodice KK Dimitrovgrad.

B.L.

foto i video: Boris Lazarov, Milan Ilijev