U TOKU POPUNjAVANjE LISTE ŽELjA ZA UPIS U SREDNjE ŠKOLE

Konačni rezultati završnog ispita za osmake objavljeni su u ponedeljak na portalu Moja srednja škola. Elektronsko popunjavanje liste želja preko portala moguće je do ponoći, a oni koji nisu iskoristili tu prednost, mogu to uraditi u školama sutra do 15 časova.

U ponedeljak, 11. jula biće objavljena konačna lista želja, a 13. jula će na portalu biti objavljena lista raspoređenih učenika po obrazovnim profilima u srednjim školama. Istog dana biće objavljena i preostala slobodna mesta za upis u drugom krugu. Upis učenika u srednje škole posle prvog i drugog upisnog kruga, biće obavljen od 14. do 20. jula.

foto: RTC