Veliki uskršnji post je ove godine počeo 23. februara i trajaće do 12. aprila, kada se obeležava Uskrs. Na ovu temu razgovarali smo u radio-emisiji “Od pola 10”, sa Draganom Lazićem, parohom dimitrovgradske crkve.

“U vreme posta treba da se što više molimo, da činimo dobra dela, da obiđemo usamljene, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna, da budemo jedni drugima oslonac,” dodao je Lazić.

Veliki ili vaskršnji post je najvažniji posni period u toku godine, traje 48 dana ili sedam nedelja i završava se praznikom Vaskrsenja. Svaka od sedam nedelja Uskršnjeg posta ima svoje ime i svoja specifična pravila. U toku je treća nedelja uskršnjeg posta i paroh dimitrovgradske crkve objašnjava, šta je karaktristično za nju.

Poslednju, sedmu nedelju pred Vaskrs vernici provode u strogom postu, molitvi i pokajanju, jer je to sedmica kada je sam Hristos stradao.

Važno je naglasiti da se od pravoslavnih hrišćanskih vernika koji poste, u ovom periodu očekuje da poštuju pravila koja se tiču ishrane, ali i da rade na svom duhovnom pročišćenju, jer pravi post ima dve strane. Post nas telesno i duševno pripremi za praznik Vaskrsenja Hristovog i sastoji se kako u uzdržavanju od mrsne hrane, tako i u uzdržavanju od rđavih misli, želja i dela.

Poruka je dakle da treba da volimo bližnje, da volimo Boga, da budemo dobri ljudi – ne samo u vreme posta, već cele godine.

D.V.

foto: RTC