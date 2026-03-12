Veliki uskršnji post je ove godine počeo 23. februara i trajaće do 12. aprila, kada se obeležava Uskrs. Veliki ili vaskršnji post je najvažniji posni period u toku godine, traje 48 dana ili sedam nedelja i završava se praznikom Vaskrsenja. Svaka od sedam nedelja Uskršnjeg posta ima svoje ime i svoja specifična pravila. U toku je treća nedelja uskršnjeg posta, a poslednju, sedmu nedelju pred Vaskrs vernici provode u strogom postu, molitvi i pokajanju, jer je to sedmica kada je sam Hristos stradao.

Važno je naglasiti da se od pravoslavnih hrišćanskih vernika koji poste, u ovom periodu očekuje da poštuju pravila koja se tiču ishrane, ali i da rade na svom duhovnom pročišćenju, jer pravi post ima dve strane. Post nas telesno i duševno pripremi za praznik Vaskrsenja Hristovog i sastoji se kako u uzdržavanju od mrsne hrane, tako i u uzdržavanju od rđavih misli, želja i dela.

foto: RTC