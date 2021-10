U SUBOTU U SELU SMILOVCI MIHOLJSKI SUSRETI SELA

U dimitrovgradskoj opštini manifestacija „Miholjski susreti sela“ biće održana u subotu, 23-eg oktobra u selu Smilovci. Bespovratna sredstva na ovom konkursu se dodeljuju za manifestacije koje će se održavati od 1. oktobra do kraja godine, a u njima će učestvovati 68 lokalnih samouprava i ukupno 961 selo iz cele Srbije. Cilj je da se na neki način pomogne selu i društvenom životu u seoskim mesnim zajednicama, da se ožive socijalni kontakti u selima i obnove pokidane društvene veze kroz kulturne i sportske događaje koji će biti organizovani na ovim manifestacijama. U subotu će biti organizovan i besplatan autobuski saobraćaj za sve zainteresovane gradjane koji žele da posete ovu manifestaciju. Prvi autobus kreće iz Dimitrovgrada u 9 sati ujutru ide do sela Visoka i odlazi u Smilovci. Drugi autobus u devet sati i trideset minuta kreće iz Dimitrovgrada, obilazi sva sela Zabrdja i sve zainteresovane prevoui do mesta gde se manifestacija održava. Treći polazak je u deset sati i direktno saobraća do sela Smilovci. Svi ovi autobusi vratiće putnike , po istim linijama, nakon završetka manifestacije.