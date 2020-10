U SRBIJI U PETAK JUTRO VEDRO I HLADNO. TOKOM DANA SUNČANO I VEOMA TOPLO

U Srbiji u petak jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano i veoma toplo. U toku večeri na severozapadu povećanje oblačnosti. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 2 do 10°C, maksimalna dnevna od 20 do 25°C.

U Srbiji za vikend umereno do pretežno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u subotu od 16°C na severu i zapadu do 22°C na jugu i istoku Srbije, a u nedelju od 14 do 18°C. Početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno i toplo. Sredinom sedmice novo jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

foto: arhiva RT Caribrod