U ŠAPCU NOVE MALVERZACIJE: ZELENOVIĆ PREKO GIK-A HOĆE DA POKRADE IZBORE I SAČUVA VLAST!

Nema veze kako je narod glasao, on računa da iz biračke kutije može za sebe da zahvati koliko želi. Do koje mere je beskrupulozan svedoči činjenica da u pokušaju da obori zapisnike sa 100 biračkih mesta, članove biračkih odbora iz svoje stranke ucenjuje, preti im terajući ih da povuku potpise, koje su na zapisnike stavili još 21. juna po zatvaranju birališta.

