U REPUBLICI SRBIJI JE DO 15 ČASOVA 16. AVGUSTA 2020. GODINE REGISTROVANO UKUPNO 29,682‬ SLUČAJEVA INFEKCIJE KOVID-19, U POSLEDNJA 24 ČASA JOŠ 211 ZARAŽENIH. PREMINULE JOŠ 4 OSOBE

U Republici Srbiji je do 15 časova 16. avgusta 2020. godine registrovano ukupno 29,682 ‬ slučajeva infekcije Kovid-19. Od poslednjeg izveštaja do danas u 15 časova testirani su uzorci 6.559 osoba, od kojih je 211 pozitivno.

You May Also Like