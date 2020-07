U prethodnom danu još četiri pozitivna na području Okruga. Trenutno oko 60 aktivnih slučajeva

Do 19.07.2020. ukupno je uzorkovano 2.745 briseva na RT-PCR, od kojih je testirano 2.657 uzoraka. Dostavljeni su rezultati za 13 uzorka od kojih su 4 pozitivna (4 iz Bele Palanke). Od početka epidemije na području Okruga ukupno je laboratorijski potvrđeno 285 osoba: Pirot 202, Babušnica 30, Bela Palanka 50, Dimitrovgrad 3. Od 10.06.2020. do 19.07.2020. registrovano je 129 laboratorijski potvrđenih novoobolelih lica iz 111 porodica. Među potvrđenima je više od polovine oporavljeno i 60 aktivno. Sva lica potrđena na COVID su u kućnoj izolaciji kao i članovi njihovih porodica.

