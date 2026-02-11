U PETAK SEDNICA SO DIMITROVGRAD PO HITNOM POSTUPKU

Za petak, 13. februar zakazana je 19. sednica Skupštine opštine po hitnom postupku, a na dnevnom redu je 5 tačaka. Odbornici će razmatrati predloge rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti direktora Centra za socijalni rad i o imenovanju direktora centra, kao i predlog rešenja o konstatovanju prestanka funkcije člana Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad. Na sednici će biti razmotrene i tačke vezane za Odluku o utvrđivanju tržišne vrednosti zakupnine nepokretnosti u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad za ovu godinu, kao i Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad, kroz javno nadmetanje. Početak sednice zakatzan je za 09 sati.

foto: arhiva RTC