ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

U PETAK SEDNICA SO DIMITROVGRAD PO HITNOM POSTUPKU

RT Caribrod

Za petak, 13. februar zakazana je 19. sednica Skupštine opštine po hitnom postupku, a na dnevnom redu je 5 tačaka. Odbornici će razmatrati predloge rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti direktora Centra za socijalni rad i o imenovanju direktora centra, kao i predlog rešenja o konstatovanju prestanka funkcije člana Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad. Na sednici će biti razmotrene i tačke vezane za Odluku o utvrđivanju tržišne vrednosti zakupnine nepokretnosti u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad za ovu godinu, kao i Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad, kroz javno nadmetanje. Početak sednice zakatzan je za 09 sati.

foto: arhiva RTC

You May Also Like

MINIRANJE KOD GRADINJA DANAS I U PETAK

Dragoljub Pejčev

DAN POBEDE NAD FAŠIZMOM I DAN EVROPE

RT Caribrod

KOŠARKAŠI U NEDELjU U NIŠU, JUNIORI SUTRA U PIROTU

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *