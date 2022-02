U Paraćinu je u toku Kadetsko prvenstvo centralne Srbije u šahu. Posle 7 odigranih kola svo četvoro dimitrovgradskih takmičara nalaze se u sredini tabele. Kod dečaka do 12 godina Stefan Nakov je osvojio 4 poena, u konkurenciji kadetkinja do 14 godina Jana Stoimenov ima 3 poena, kod devojčica do 12 godina Vanja Stoimenov osvojila je 2 poena, dok je Nikolina Petrov kod devojčica do 10 godina iz 6 partija osvojila 1 i po poen. Takmičenje se završava sutra, susretima poslednja 2 kola.

foto: arhiva RT Caribrod