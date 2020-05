U otvorenim i zatvorenim prostorima dozvoljeno je prisustvo do 100 ljudi, stoji u izmeni Odluke o zabrani okupljanja na javnim mestima, koja je danas stupila na snagu. Izmenu odluke je juče potpisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Do sada je bilo dozvoljeno okupljanje do 50 ljudi.

