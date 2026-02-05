U GIMNAZIJI “SV. KIRILO I METODIJE” AKTUELNA TAKMIČENJA UČENIKA

O aktuelnostima u gimnaziji Sveti Kirilo i Metodije, treće radne nedelje posle zimskog raspusta, razgovarali smo sa direktorom obrazovne ustanove. Bratislav Stamenov je u radio-emisiji “Od pola 10” rekao da se trenutno u dimitrovgradskoj gimnaziji uspešno sprovode takmičenja.

„Kroz različite projekte, učenicima pokušavamo da stvorimo što bolje uslove za rad. Od početka radne godine, škola je pokrivena video-nadzorom i može se reći da je bezbednost na najvišem mogućem nivou. Ove godine smo kod resornog ministarstva konkurisali za opremanje kabineta prirodnih nauka,” dodao je Stamenov.

Prema školskom kalendaru, od učenike od 14. februara očekuje mini odmor od 9 dana.

Stamenov je takođe pomenuo da su učenici četvrtog razreda već uveliko krenuli sa pripremama za maturski ispit.

Povodom obeležavanja 153. godišnjice od smrti Vasila Levskog, 19. februara, učenici dimitrovgradske gimnazije i ove godine sa profesorkom bugarskog jezika, Ivanom Andrejević pripremaju program posvećen Apostolu slobode.

D.V.

foto i video: RTC