U DIMITROVGRADU SUTRA OBLAČNO I UGLAVNOM SUVO

Vreme sutra – oblačno i veoma hladno sa susnežicom i snegom, dok se na istoku očekuje kiša. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -1 do 1, na istoku do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 1 do 5, na istoku do 7 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, ujutru sa slabim snegom, tokom dana uglavnom suvo. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Minimalna temperatura 1, maksimalna 3 stepena.

U četvrtak uglavnom suvo, tek ponegde sa slabim padavinama. Biće i dalje vrlo hladno. Maksimalna temperatura biće od 3 do 9 stepeni, a u mnogim predelima ujutro se očekuje mraz. U petak i za vikend umereno do pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, uz postepeni porast temperatura, ali i dalje ispod proseka za ovaj period godine.