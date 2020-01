U Budžetskom fondu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave obezbeđeno je 520 miliona dinara, u cilju podrške opštinama. Konkurs će biti raspisan do kraja nedelje, a sredstva su do sada ulagana u infrastrukturne projekte, razvoj e-uprave, organizaciju kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija, kao i preventivno delovanje na smanjenju rizika od klimatskih promena, elementarnih i drugih nepogoda.

