Od danas do utorka u Novom Sadu se održava Kadetsko prvenstvo Srbije u šahu. Na državnom prvenstvu učestvovaće i tri mlade takmičarke Šahovskog kluba Caribrod. Jana Stoimenov nastupiće kod kadetkinja do 14 godina, Vanja Stoimenov kod devojčica do 12, a Nikolina Petrov u konkurenciji pionirki do 10 godina. Prvo kolo na programu je danas od 16 sati u Hotelu Putnik.

D.J.