Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je danas da će morati

da budu uvedene mere za državljane Srbije koji iz inostranstva dolaze u zemlju, i

to mere poput onih koje su na snazi u tim državama.

„Negativan pi-si-ar test, ne stariji od 48 sati, a oni koji ga nemaju, moraće u

karantin 10 dana. To je najsigurnije da primenimo što se već primenjuje u Evropi.

Biće zelenih lista, na kojima će biti nekih zemalja kao što je Finska, koja je

najbolja, Estonija“, naveo je član Kriznog štaba za RTS.

Tiodorović kaže da je struka očekivala da će doći do smirivanja situacije i da ćemo

imati bolji trend.

„To se nije desilo, možda postoji stagnacija i nije optimistička procena. Moraćemo

da donesemo mere koje će možda biti efikasnije kako bismo ostvarili cilj i ušli u

praznike bolji“, istakao je epidemiolog.

Sednica kriznog štaba zakazana je za ponedeljak u 15.30.

