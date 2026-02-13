TAMARA MILOŠEV – NOVI DIREKTOR CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Danas je održana 19. sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad, sazvana po hitnom postupku. Odbornici su usvojili odluku o razrešenju dosadašnje direktorke Centra za socijalni rad, nakon isteka mandata, a na ovu funkciju je, na period od 4 godine, imenovana Tamara Milošev, nakon dobijanja pozitivnog mišljenja nadležnih republičkih organa. Istovremeno, Miloševa je razrešena sa mesta člana Opštinskog veća Opštine Dimitrovgrad.

Odbornici su takođe usvojili odluku o utvrđivanju tržišne vrednosti zakupnine nepokretnosti u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad za ovu godinu, kao i Odluku o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad, kroz javno nadmetanje. Sednica je trajala nešto više od sat vremena.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593529966107893&type=3

B.L.

foto i video: Dejan Todorov, Milan Ilijev