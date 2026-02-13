ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

TAMARA MILOŠEV – NOVI DIREKTOR CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

RT Caribrod

Danas je održana 19. sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad, sazvana po hitnom postupku. Odbornici su usvojili odluku o razrešenju dosadašnje direktorke Centra za socijalni rad, nakon isteka mandata, a na ovu funkciju je, na period od 4 godine, imenovana Tamara Milošev, nakon dobijanja pozitivnog mišljenja nadležnih republičkih organa. Istovremeno, Miloševa je razrešena sa mesta člana Opštinskog veća Opštine Dimitrovgrad.

Odbornici su takođe usvojili odluku o utvrđivanju tržišne vrednosti zakupnine nepokretnosti u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad za ovu godinu, kao i Odluku o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad, kroz javno nadmetanje. Sednica je trajala nešto više od sat vremena.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593529966107893&type=3

B.L.

foto i video: Dejan Todorov, Milan Ilijev

You May Also Like

BALKANSKI DOMAĆIN EKIPI SLOGE IZ KOBIŠNICE

Dejan Todorov

DIMITROVGRAD OVE GODINE DOMAĆIN 7. CARIBRODSKOG MTB MARATONA

Dejan Todorov

Naredba Štaba za vanredne situacije

Dragoljub Pejčev

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *