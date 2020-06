Svi koji žele da na račun dobiju državnu pomoć u visini od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti imaju još 4 dana da se prijave – onlajn ili telefonom. Krajnji rok za prijavu je petak 5. jun, a do sada se za 100 evra prijavilo više od četiri miliona građana Srbije. Najjednostavnija prijava je onlajn – na veb adresi idp.trezor.gov.rs . Prema najavama, ko se bude prijavio poslednjeg dana – 5. juna, novac će mu biti uplaćen na račun do 7. juna.

You May Also Like