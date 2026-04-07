Svetski dan zdravlja obeležavamo 7. aprila, datum posvećen važnosti dobrog zdravlja i jednakom pristupu kvalitetnoj medicinskoj nezi. Datum se obeležava od 1950. godine na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije. Svake godine dan ima drugačiji fokus vezan za ključne zdravstvene teme – od prevencije i vakcinacije do mentalnog zdravlja i borbe protiv hroničnih bolesti. Ovogodišnji moto je: „Zajedno za zdravlje. Stanimo uz nauku“. Glavna ideja inicijative je da se usmeri pažnja javnosti na probleme koji pogađaju milione ljudi širom sveta i da se podstaknu politike za unapređenje zdravstvenih sistema. Povodom 7. aprila, u brojnim zemljama se organizuju besplatni preventivni pregledi, informativne kampanje, predavanja, sportski događaji i kampanje dobrovoljnog davanja krvi. Cilj obeležavanja datuma je ne samo da se ljudi informišu, već i da se podstaknu da aktivno brinu o svom zdravlju.

