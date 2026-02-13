ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

Svetski dan radija obeležava se 13. februara širom sveta. Unesko je proglasio ovaj dan da bi promovisao radio i sve mogućnosti koje pruža. Svetski dan radija je Unesko utvrdio 2011. godine i to zato što je 13. februara 1946. godine prvi put emitovan program Radija UN.

Radio je još uvek najdinamičniji, najbrži i najinteraktivniji medij koji postoji, koji se adaptira promenama u 21. veku i nudi nove načine interakcije i uključivanja.

Radio koristi oko 95% svetskog stanovništva jer je tehnologija koju zahteva pristupačnija i jednostavnija, pa radio prenosi mogu dosegnuti i do najudaljenijih zajednica. Prema istraživanjima čak 75% domaćinstava u zemljama u razvoju poseduje bar jedan radio prijemnik.

