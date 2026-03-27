Svetski dan pozorišta obeležava se svake godine 27. marta širom sveta u organizaciji Međunarodnog pozorišnog instituta. Tradicionalnu poruku, ove godine napisao je Vilem Defo, američki glumac i pozorišni stvaralac.

„Kvalitetno pozorište dovodi u pitanje način na koji razmišljamo i podstiče nas da zamislimo ono čemu težimo,” je samo jedna rečenica iz ovodišnje poruke za Svetski dan pozorišta.

Svetski dan pozorišta, obeležava se isto u teatrima širom sveta – različitim programima i tradicionalnim čitanjem poruke uoči izvođenja prestava.

Na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta, više od pola veka slavi se ovaj dan (datum otvaranja Teatra nacija 1962. u Parizu), a na poziv Instituta poruku piše pozorišna ličnost od svetskog ugleda.