SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 

RT Caribrod

Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka.

U toku je druga godina trogodišnje kampanje „Jedinstveno povezani“, čiji je cilj podizanje svesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja malignih bolesti, kao i pružanje podrške obolelim i njihovim porodicama. U borbi protiv malignih bolesti, prevencija je ključna, jer procene pokazuju da se čak do 40 odsto slučajeva raka može sprečiti zdravim životnim navikama: prestanak pušenja, umerena konzumacija alkohola, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, održavanje zdrave težine, zaštita od prekomernog izlaganja suncu i sprečavanje infekcija koje mogu dovesti do razvoja raka.
Maligna oboljenja su jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja u svetu, a najveći udeo imaju rak pluća, jetre, želuca i dojke.
Samo tokom 2022. godine u svetu je registrovano oko 20 miliona novoobolelih, a po dostupnim podacima godišnje skoro 10 miliona ljudi umre od posledica malignih tumora.

