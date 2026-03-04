Širom sveta, 4. marta se obeležava Svetski dan borbe protiv gojaznosti. Gojaznost predstavlja ozbiljnu, hroničnu, progresivnu bolest koja značajno narušava zdravlje i kvalitet života. Povezana je sa više od 200 zdravstvenih komplikacija, uključujući dijabetes, hipertenziju i kardiovaskularne bolesti. Direktno je povezana sa najmanje 13 malignih bolesti i, odmah posle pušenja, predstavlja drugi vodeći uzrok raka na koji je moguće uticati. Gojazne osobe imaju značajno veći rizik od infarkta miokarda u poređenju sa osobama normalne telesne mase.

Srbija suočava sa alarmantnim porastom ovog oboljenja. Prema podacima Svetske federacije za gojaznost, 24 odsto populacije u Srbiji je gojazno, po čemu naša zemlja spada u zemlje visokog rizika. Ove godine Svetski dan borbe protiv gojaznosti se obeležava pod sloganom: „Osam milijardi razloga za borbu protiv gojaznosti”.