SVETI NIKOLA LETNjI OBELEŽEN U SELU PRTOPOPINCI

Pravoslavni vernici danas slave letnjeg Svetog Nikolu, praznik koji obeležava prenos moštiju Svetog oca Nikolaja – Mirlikijskog čudotvorca. To je preslava za vernike koji slave Svetog Nikolu 19. decembra, dok je zimski Sveti Nikola preslava onima koji slave letnjeg. Letnji Sveti Nikola obeležava se i u dimitrovgradskom kraju, kao imenadan, krsna slava, a u nekoliko naseljenih mesta i kao seoska slava. Tako je u selu Prtopopinci, gde su se vernici danas u velikom broju okupili u porti seoske crkve Svetog Đorđa.

Radovi na crkvi i porti, aktivirani su poslednjih nekoliko godina, a sve u cilju očuvanja kako samog hrama, tako i običaja naroda iz ovog kraja, kaže Perica Stojčev, koji je preuzeo kolačarstvo za sledeću godinu.

Svečanu liturgiju, povodom današnjeg praznika služio je paroh dimitrovgradski Dragan lazić, koji je istakao da Prtopopinčani treba da budu primer svima nama, kako se čuva vera, crkva i tradicija.

B.L. / A.T.A.

foto i video: Boris Lazarov