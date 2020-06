SVE JE BLIŽE PORAZU: ZELENOVIĆ OČAJNIČKI TRAŽI POMOĆ OD ĐILASA DA SAČUVA SVOJ POLITIČKI POLOŽAJ

Previše je toga slagao Zelenović sa Petrovićem da bi sada mogli bilo čemu da se nadaju. Znaju to i njih dvojica i možda baš zato besomučno traže podršku u insotranstvu, jer je u Šapcu nemaju. Za tu podršku spremni su da obećaju sve. Pa čak i da Peć tretiraju kao grad koji nije u Srbiji, što je lično demonstrirao Zelenović kada je prilikom boravka u Peći napravio sramnu paralelu između Peći i Šapca kao nekakvih opozicionih gradova s direktnom aluzijom na to da Peć nije u Srbiji.

