SUTRA VIŠE SUNCA I TOPLIJE

Vreme sutra – promenljivo oblačno i toplije, uz znatno više sunčanih intervala i tek ponegde uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 15 do 19, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

U Dimitrovgradu sutra pre podne promenljivo oblačno, popodne pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Minimalna temperatura 16, maksimalna 27 stepeni.

U petak pretežno sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost, a posle podne u južnim i centralnim predelima biće uslova za lokalne pljuskove sa gramljavinom. Za vikend i u ponedeljak pretežno sunčano i toplo, sa temperaturama od 28 do 32 stepena.