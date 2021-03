SUTRA UMERENO OBLAČNO I TOPLIJE

Sutra ujutru mraz, ponegde i jak, u dolinama i kotlinama i magla. Tokom dana umereno oblačno i toplije. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od -6 do 0, lokalno na jugoistoku i do -9 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura biće od 8 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno i suvo. Minimalna očekivana temperatura -2, maksimalna 7 stepeni.

U subotu pre podne oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne sunčano i toplije. Maksimalna temperatura od 11 do 15 stepeni. U nedelju toplo i pretežno sunčano, tokom večeri i noći biće kiše, ponegde i pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura do 19 stepeni. Početkom naredne nedelje oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa snegom.

foto: arhiva RTC