SUTRA UMERENO OBLAČNO I SUVO

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u zapadnim i jugozapadnim predelima, dok se na istoku očekuje suvo i pretežno sunčano vreme. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 10, maksimalna dnevna od 13 do 18 stepeni. Posle podne u severnim, a do večeri i u ostalim predelima očekuje se razvedravanje.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno i suvo, uz umeren severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Minimalna očekivana temperatura 7, maksimalna 14 stepeni.

U četvrtak i petak ujutro prohladno, ponegde sa maglom, tokom dana sunčano i malo toplije, naročito u petak, kada će maksimalna temperatura biti do 20 stepeni.

N.S.