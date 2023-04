SUTRA U DIMITROVGRADU PROMENLJIVO OBLAČNO I VETROVITO

Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, na istoku zemlje sa olujnim udarima. Minimalna temperatura od 4 do 10, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra ujutru oblačno sa uslovima za kišu, sredinom dana se očekuje smanjenje oblačnosti, pa će posle podne biti pretežno sunčano. Vetar umeren do pojačan severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura 7, maksimalna 14 stepeni.

U četvrtak sunčano i toplije, sa maksimalnom temperaturom od 18 do 24 stepena. U petak i za vikend umereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u petak od 13 do 19, za vikend od 15 do 20 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC