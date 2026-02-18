SUTRA U DIMITROVGRADU DELIMIČNO OBLAČNO I TOPLIJE

Vreme sutra – ujutru pretežno vedro i hladno, tokom dana promenljivo oblačno i toplije, na severu i zapadu ponegde sa kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od -5 do 3, maksimalna od 9 na istoku do 17 stepeni na zapadu zemlje. Krajem dana i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu očekuje se novo naoblačenje sa kišom.

U Dimitrovgradu sutra jutro vedro i hladno, tokom dana delimično oblačno, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Krajem dana se očekuje povećanje oblačnosti. Minimalna jutarnja temperatura -1, maksimalna tokom dana 11 stepeni.

U petak oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, koja će popodne i uveče, uz pad temperature, preći u susnežicu i sneg, najpre na severozapadu, a zatim i u ostalim predelima. Maksimalna temperatura od 6 do 13 stepeni, uveče u osetnijem padu. U subotu pretežno oblačno, uglavnom suvo i hladno, sa dnevnom temperaturom od 0 do 3 stepena.

foto: Milan Ilijev