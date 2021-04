SUTRA TOPLO, POPODNE SA KIŠOM

Vreme sutra – promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa kišom i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, tokom dana pojačan severozapadni. Minimalna temperatura od 4 na jugoistoku do 12 stepeni na severozapadu, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pre podne pretežno sunčano, sredinom dana se očekuje naoblačenje, a posle podne i kiša. Vetar slab do umeren, zapadni. Minimalna očekivana temperatura 6, maksimalna 18 stepeni.

U subotu se sa severozapada očekuje naoblačenje i zahlađenje sa kišom, na jugu i jugoistoku sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 8 na zapadu do 18 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje, krajem dana i u tim predelima u padu. U nedelju umereno do pretežno oblačno i veoma hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Uslova za susnežicu i sneg biće ponegde i u nižim predelima na jugu zemlje. Maksimalna temperatura od 5 do 11 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC